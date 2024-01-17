انتهاء الأعمال لكوبري المشاة على الترعة الابراهيمية بقرية بني يحيي بالقوصية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الإنتهاء من إنشاء كوبري المشاه المعدني بقرية بني يحيى التابعة لمركز القوصية على الترعة الابراهيمية أعلى السكة الحديد على أن يتم نهو أعمال اللمسات والتشطيبات النهائية تمهيدًا لافتتاحه لتسهيل النقل والانتقال لعبور طلاب وتلاميذ المدارس والمواطنين بالتعاون بين المحافظة والإدارة المركزية للري والموارد المائية وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتلبية طلبات المواطنين والقضاء على المشاكل التي تواجههم ووضع حلول لها موضحاً أن الكوبري مصمم خصيصًا لعبور المشاة من أجل المصلحة العامة للمواطنين والعمل على راحتهم وعدم تحمل مشقة الإنتقال وتقليل المخاطر والحفاظ على سلامة وصحة تلاميذ وطلاب المدارس من المخاطر التي كانت موجودة من قبل أثناء الذهاب والإياب والعكس وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات وتطوير خدمات للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة طبقاً للإمكانيات المتاحة تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية أن كوبري المشاه المقام على الترعة الابراهيمية يسهل حركة المواطنين من الغرب الى الشرق والعكس حيث قد تم إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي المنتهي لمركز القوصية وذلك تحت اشراف رباح حمدى محمود رئيس الوحدة المحلية ببنى قرة وذلك فى إطار التسهيل على المواطنين وخدمتهم وحمايتهم من عبور الطريق السريع والمعديات النهرية.

بالإضافة إلى مخاطر عبور شريط السكة الحديد في أماكن مخالفة غير مخصصة للعبور بناءً على ذلك تم إدراج الكوبرى بخطط الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية.

لافتاً إلى متابعته المستمرة والنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على سير العمل ومراحل التنفيذ حتى نهو الأعمال بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشيراً إلى مراعاة كافة اشتراطات معايير السلامة والجودة والأمان لمستخدمي الكوبري والعمل على توفير وتحسين أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

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