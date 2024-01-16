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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط: تحرير 65 محضر إشغالات ومرافق بديروط خلال حملات لإزالة التعديات

حملات لرفع الاشغالات
حملات لرفع الاشغالات والمخالفات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات الاشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإزالة التعديات والاشغالات على حرم الطريق كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات المرافق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 65 محضر اشغالات ومرافق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك في إطار الحملات التي يتم شنها لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام لافتاً إلى رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل خلال حملات بمشاركة محمود نجار رئيس رئيس مركز ومدينة ديروط ، والدكتور حسام عبد الناصر يوسف وحسام الدين خديوي نائبي رئيس مركز ومدينة ديروط ونصر الدين ناجي راتب مدير الإشغالات وفريق الإشغالات ومحمد رضا مدير المتابعة الميدانية ومسئولي التراخيص والمرافق وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز حيث استهدفت تلك الحملات شوارع (الجيش والقناطر وبورسعيد والعهد الجديد والصعايدة والجمهورية) بمدينة ديروط.

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