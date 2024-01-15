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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات أسيوط تحيل أوراق فلاح للمفتي أنهى حياة زوجته وشقيقها وأصاب أبناء عمومتهما

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

أحالت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، فلاحا لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه أنهى حياة زوجته وشقيقها وإصابة اثنين من أبناء عمومتهما بعد أن أطلق عليهم وابل من الأعيرة النارية بمنزل والد المجني عليهما الأولى والثاني بسبب خلافات بين المتهم وزوجته المجني عليها بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح في أسيوط.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة وإيهاب دهيس نائب رئيس بالمحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد عبد الحق.
تعود وقائع القضية رقم 10743 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ من الأهالي بقرية عرب الكلابات بإطلاق أعيرة نارية بالقرية ووجود وفيات ومصابين .
انتقل إلى موقع الحادث النقيب محمد زكريا معاون مباحث مركز شرطة الفتح وتبين من المعاينة والفحص قيام المتهم " فارس .م . ح " 20 عاما بإطلاق أعيرة نارية صوب زوجته المجني عليها " صابرين . أ . ع " وشقيقها " محمد " مما أسفر عن وفاتهما وإصابة " عفاف . ر . ص " و " صلاح . ف . ع " أبناء عمومة المجني عليها الأولى والثاني أثناء تواجدهما بمنزل عائلتهم .
وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات أسرية بين المتهم وزوجته المجني عليها الأولى على إثرها قامت بترك المنزل والذهاب إلى منزل والديها وقام المتهم بإحضار سلاح ناري بندقية آلية وتوجه إلى منزل المجني عليهما الأولى والثاني وقام بإطلاق أعيرة نارية صوبهما مما أسفر عن مصرعهما وأثناء تواجد المجني عليه الثالث بمسرح الجريمة قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى إصابته وأثناء خروج المتهم من المنزل تصادف دخول المجني عليه الرابع فأطلق المتهم صوبه عيار ناري مما أدى إلى إصابته .

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واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية مع زوجته المجني عليها الأولى والتي تركت على إثرها المنزل وحاول إعادتها ولكنها رفضت العودة معه ورفضت طلبه بان يرى ابنهما " محمد " مما أثار غضبه وقام بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليهم .

أسيوط أخبار أسيوط محكمة جنايات اسيوط إحالة أوراق فلاح للمفتى فلاح ينهي حياة زوجته مشاجرة بسبب خلافات أسرية

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