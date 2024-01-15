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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة مشروع قومي يجذب الاستثمارات

صدى البلد

أكد محافظ أسيوط عصام سعد اليوم  أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعد مشروعًا قوميًا باعتباره محورًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المناطق المحيطة بطول المسار وجذب استثمارات جديدة .


وشدد سعد - خلال اجتماعه مع عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والأب عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذوكس - إلى الأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة ، والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية ويضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها الدولة على الصعيد الثقافي والحضاري.


وأوضح المحافظ أن المشروع يصل طوله إلى 3500 كم ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط..موجها مسئولي الطرق بسرعة الانتهاء من رصف بعض الطرق المؤدية إلى دير العذراء بدرنكة والطرق المؤدية إلى دير المحرق بالقوصية، فضلًا عن سرعة الانتهاء من أعمال التشجير على جانبي الطريق وفقًا لخطة التطوير.


ونوه بأنه تم الانتهاء من تطوير النقاط المحددة بالمدخل الرئيسي لطريق دير السيدة العذراء بدرنكه وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية ، وتمهيد الطريق المؤدى للدير وأعمال التشجير ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية.


وناقش محافظ أسيوط  آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمراحل النهائية لأعمال تطوير مسار رحالة العائلة المقدسة بمركزي "أسيوط والقوصية" لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة بما يسهم من وضعها على خريطة السياحة العالمية وتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.


وتحظى محافظة أسيوط بنقطتين من أهم نقاط المسار وهما ديرالسيدة العذراء بدرنكة الذي يقع بالجبل الغربي على مسافة 9 كم جنوب غرب مدينة أسيوط ويرتفع فوق سطح الأرض بنحو 120 مترًا ويضم الدير عدد من الكنائس أقدمها كنيسة السيدة العذراء المغارة الأثرية ، التي تعود إلى نحو 2500 سنة قبل الميلاد والنقطة الثانية دير السيدة العذراء "المحرق" يعد من أهم المزارات الدينية في أسيوط ، والذي يقع بسفح جبل "قسقام" على بعد 12 كم غرب مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط في الكيلو 327 طريق (القاهرة - أسوان) ويعد من أهم المعالم السياحية والقبطية في مصر بل والعالم ويضم الدير "المحرق" ثاني أقدم كنيسة في العالم بعد كنيسة بيت لحم في فلسطين فيما يقصد النقطتين آلاف الزائرين من مصر والأجانب على مدار العام.

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