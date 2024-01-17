عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف حوكمة وحصر أصول أملاك الدولة بالمراكز والمدن

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسئولي أملاك الدولة بالمحافظة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع مسئولي أملاك الدولة بحضور رؤساء المراكز لمتابعة حوكمة أصول أملاك الدولة ومناقشة ما تم بشأن الانتهاء من حصر أملاك الدولة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة وإنجاز إدخال البيانات الخاصة بها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلي منها  لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

 جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واسلام محمد زكي مندوب وزارة الانتاج الحربي وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأملاك بالمراكز ومسئولي المتغيرات المكانية.


حيث تم خلال الاجتماع عرض موقف الوحدات المحلية من حيث حصر أملاك الدولة وموقف استيفاء النماذج الخاصة بالحصر طبقًا للنموذج المعد لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول من خلال تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.


وقال محافظ أسيوط إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تعظيم الأصول والاستفادة منها على الوجه الأكمل مؤكدًا أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لافتًا إلى تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.


وأكد المحافظ أهمية توثيق وتدقيق كل بيانات أصول أملاك الدولة بكل أنواعها المختلفة على الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة أصول وأملاك الدولة وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.

محافظ أسيوط يناقش المشروعات المطروحة للخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025

يحدث في أسيوط.. وزير الاتصالات يتفقد شركتى برمجيات تصدران خدماتهما للخارج


وأشار اللواء عصام سعد – خلال الاجتماع - إلى ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لسرعة الانتهاء من حصر أصول وأملاك الدولة وتحديد موقفها وكيفية الاستفادة منها مشددًا على سرعة استكمال واستيفاء الحصر المطلوب بحد أقصى حتى نهاية الشهر موجهًا مدير جهاز أملاك الدولة بحث العاملين على العمل بجد واجتهاد والإسراع في إعداد البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها.

IMG-20240117-WA0015
IMG-20240117-WA0015
IMG-20240117-WA0012
IMG-20240117-WA0012
IMG-20240117-WA0016
IMG-20240117-WA0016
IMG-20240117-WA0009
IMG-20240117-WA0009
IMG-20240117-WA0006
IMG-20240117-WA0006
أسيوط أخبار أسيوط أرضي أملاك الدولة منظومة تقنين أملاك الدولة بأسيوط إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

ساعات ويبدأ التقديم.. 11 ألف وظيفة جديدة بالتربية والتعليم

موضوعات متعلقة

سكرتير عام أسيوط يتفقد موقع انهيار منزل بأبنوب

محافظ أسيوط يستقبل وزير الاتصالات لتفقد وافتتاح بعض المشروعات

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي: لا بديل عن الاعتراف بدولة فلسطينية

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين على ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

علاج سريع لقلة الرزق وكثرة الهموم.. نصائح مجربة تكتب بماء الذهب

أول تعليق من وزير التموين على قضايا الفساد: «المتهم بريء».. ورئيس مجلس النواب ينفعل على الأعضاء

الإنتاج الحربي: مشروع لتحويل المخلفات لطاقة بقدرة 30 ميجاوات بالساعة في أبو رواش

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 24448 بسبب القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

في ذكراها.. سر خلاف فاتن حمامة مع شكرى سرحان وزيجاتها الثلاثة

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ