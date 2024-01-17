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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميرسك: اضطراب الشحن في البحر الأحمر مستمر لأشهر

ميرسك للشحن البحري
ميرسك للشحن البحري

قال الرئيس التنفيذي لشركة “ميرسك”، فنسنت كليرك، اليوم الأربعاء، إن تعطيل الشحن العالمي الناجم عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر من المحتمل أن يستمر لبضعة أشهر على الأقل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كليرك، متحدثا إلى منتدى دافوس:  "لذلك بالنسبة لنا، سيعني هذا أوقات عبور أطول وربما اضطرابات في سلسلة التوريد لبضعة أشهر على الأقل، ونأمل أن تكون الفترة أقصر، ولكن يمكن أن تكون أيضا أطول لأنه لا يمكن التنبؤ بكيفية تطور هذا الوضع بالفعل".

وأصدرت ميرسك وخطوط الشحن الكبيرة الأخرى تعليمات لمئات السفن التجارية بالبقاء بعيدا عن البحر الأحمر، وإرسال السفن عبر الطريق الأطول حول أفريقيا ردا على الهجمات على الشحن من قبل الحوثيين.

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