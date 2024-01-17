حققت أداءً قويا.. سهم المصرية للاتصالات يتجاوز الأربعين جنيها لأول مرة بتاريخه

تجاوز سهم الشركة المصرية للاتصالات حاجز الأربعين جنيهاً لأول مرة في تاريخه، حيث سجل السهم 41.49 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك نتيجة الأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، والذي جاء مدعوماً بالتوسع في تقديم خدمات الثابت والمحمول والتوسع في الشبكة الدولية ذات العوائد الدولارية.

وجاء هذا الأداء المتميز للسهم تأكيداً على توقعات معظم المحللين الماليين بقدرة الشركة على مواصلة تحقيق نتائج أعمال مالية وتشغيلية قوية.

ويعكس هذا الارتفاع كذلك ثقة المستثمرين المتزايدة في قدرة الشركة على تحقيق أداء قوي رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.