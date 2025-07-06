مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة للسيدات

أسدل الستار على مواجهات الدور التمهيدي، بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

مواعيد مباريات نصف النهائي

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الجزائر في الدور نصف النهائي اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة، بينما يلتقي منتخب تونس، منتخب الأردن في تمام الساعة السابعة مساءً، في نصف النهائي الآخر.

وشهد جدول الترتيب تصدر منتخب مصر بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الثلاث مواجهات، بينما يحتل منتخب الأردن المركز الثاني، وجاء منتخب تونس في المركز الثالث، واحتل منتخب الجزائر المركز الرابع.

وحقق منتخب مصر الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، وأخيرًا الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

يلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.