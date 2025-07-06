مصر تواجه الجزائر بنصف نهائي البطولة العربية لسيدات كرة السلة

يلتقي المنتخب الوطني الأول لسيدات كرة السلة بقيادة مديره الفني الإسباني جوليان مارتينيز، مع نظيره الجزائري في نصف نهائي البطولة العربية رقم 14، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة رقم 3 بستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد على صالة رقم 3، ويعقبها نصف النهائي الآخر والذي يجمع بين الأردن وتونس على أن تقام في تمام السابعة مساءً على نفس الصالة.

وكان منتخبنا الوطني قد تصدر الدور التمهيدي من البطولة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89-54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85-54، فيما كان الفوز الأخير على المنتخب التونسي بنتيجة 80-55.

وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات، قبل أن يلعب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، فيما يواجه المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.

قائمة منتخب مصر لسيدات كرة السلة بالبطولة العربية

وتضم القائمة كل من، "رضوی محمد - إنجي صلاح - عليا خالد - تمارا نادر السيد - هالة الشعراوي - جنى السيد - فريدة وائل - ميرال أشرف - أسرار ماجد - مايا السيد - لیلی خالد - نورهان فؤاد - رنيم الجداوي - خديجة عثمان".

يذكر أن المدرب الإسباني جوليان مارتينيز، سبق ودرب منتخب موزمبيق وفريق REG الرواندي وحقق نجاحات مميزة مع الفرق التي دربها.

جاء ذلك بالتنسيق مع لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري، برئاسة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد.

ووقع اختيار لجنة المنتخبات على المدير الفني الإسباني جوليان مارتينيز، نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في قيادة منتخبات السيدات، خاصة في القارة الأفريقية، وقدم مستويات مميزة خلال السنوات الماضية.