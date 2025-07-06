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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للهوكي يواجه عمان في ثاني مباريات الأمم الدولية الودية.. اليوم

منتخب مصر للهوكي
منتخب مصر للهوكي
محمد سمير

يلتقي المنتخب المصري للهوكي مع نظيره منتخب عمان، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الأمم الثلاث الدولية الودية المقامة على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وتستمر حتى 10 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر مع عمان في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخب مصر في الجولة الأولى على نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة "5-2".

وتعد هذه البطولة ضمن خطة الإعداد للمنتخب المصري قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل والمؤهلة لكأس العالم للكبار يوليو 2026 بهولندا وبلجيكا.

وتضم قائمة المنتخب المصري 27 لاعبًا وهم: "أحمد عزت، محمد جمال، محمد مجدي، مصطفى منصور، حمادة عاطف، زياد عصمت، وليد علي، محمد رجب، محمود ممدوح، مصطفى طارق، سعيد أحمد، عمرو محمد، زياد عادل، عمر عبدالحكيم، محمد عادل، أشرف سعيد، باسل محمد، محمد أسامة، محمد رمضان، مصطفى رجب، محمد أشرف، مهاب صابر، أحمد كارم، أحمد محمد، محمد نصر، حسام الدين رجب، وكريم عاطف".

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي كلًا من: "العقيد أنيس خالد مديرًا للمنتخب ومدربًا، أحمد زكريا مديرًا فنيًا، أسامة حسنين مدربًا، الدكتور سيد عبدالوهاب مخططًا للأحمال، محمد خليل محللًا للأداء، عبد الرحمن حسن محللًا أداء، الدكتور محمد جمال طبيبًا للفريق، الدكتور أحمد عبدالكافي معدًا نفسيًا.

المنتخب المصري للهوكي منتخب عمان بطولة الأمم الثلاث الدولية هيئة قناة السويس

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