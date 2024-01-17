أبو الغيط: الجامعة العربية ترفض وتدين أي انتهاك لسيادة العراق

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على الرفض القاطع والإدانة الكاملة للقصف الإيراني الذي استهدف مناطق عراقية في أربيل مساء الاثنين الماضي.

وقال أبو الغيط خلال كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للتباحث حول اخر التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة العراقية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن قرارات الجامعة العربية ومواقفها واضحةٌ وقاطعة في إدانتها لأي انتهاك لسيادة العراق في وقائع سابقة، مؤكدا أن الدول العربية تتعامل مع جيرانها وفق مبدأ حسن الجوار، وتتطلع إلى المعاملة بالمثل.

وشدد أبو الغيط على التضامن الكامل مع الحكومة العراقية في أية إجراءات تتخذها حفاظاً على سيادة البلد وأمنه، منوها بأن الساحة العراقية لا يجب أبداً أن تصير مجالاً لتصفية الحسابات أو تحقيق المكاسب الإقليمية.

وحذر الأمين العام للجامعة العربية من مغبة الانزلاق إلى توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط على نحو يُعرض أمن المنطقة وشعوبها للخطر الشديد.