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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

افتتاح أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% في مصر

صدى البلد

افتتح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مصنع شركة EUP Egypt لإنتاج البتروكيماويات بمدينة السادات، بحضور هوانج كوي هوي رئيس مجلس إدارة شركة EUP Europe Plastics، والسفير نجوين هوي دي يونج، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة، والمهندس المعتز بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة شركة سي بي سي، المطور المسئول عن المجمع الصناعي بمدينة السادات.

وسيتخصص المصنع في إنتاج Filler Master batch،  المستخدم في صناعة المواسير البلاستيكية والأكياس وغيرها من منتجات البلاستيك، بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار في المرحلة الأولى، على أن  تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 300 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأعلن حسام هيبة أن  EUP Egypt هو أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100 % يُقام على الأراضي المصرية، ما يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الفيتنامية إلى السوق المصري، بعد استكشاف الفرص الاستثمارية والتعرف على حوافز وضمات الاستثمار على أرض الواقع.

وقال هوانج كوي هوي، رئيس مجلس إدارة شركة EUP Europe Plastics أن مصنع الشركة في مصر يُعد امتداد لمصانع الشركة في فيتنام، والتي يبلغ عددها 8  مصانع بطاقة إنتاجية 600 ألف طن، وإيرادات تبلغ 250 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا أن الشركة ستسعى إلى نقل خبراتها التكنولوجية والمهنية إلى السوق المصري، لتعظيم إنتاجية الشركة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف هوانج كوي هوي أن المصنع هو نتاج التعاون المُثمر مع الحكومة المصرية، مشيدًا بدور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية في تحسين بيئة الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية ودعم مجتمع الأعمال.

الاستثمار المجمع الصناعي فيتنام

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