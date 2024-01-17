لأول مرة.. طور سيناء تستضيف بطولة الجمهورية الشتوية للشراع منتصف فبراير المقبل

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع المهندس الباسل عبد الله حسن رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للشراع والانزلاق علي الماء، الترتيبات الخاصة بإقامة بطولة الجمهورية الشتوية للشراع التي تنظم لاول مرة بطور سيناء عاصمة جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء الدكتور مهندس الباسل عبد الله حسن، رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للشراع والانزلاق علي الماء، يرافقه محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وتناول اللقاء بحث استعدادات تنظيم فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع بشاطئ طور سيناء، خلال الفترة من 15 الي 22 فبراير المقبل، ويسبقها معسكر تدريبي للاعبي المنتخب القومي للشراع والانزلاق علي الماء، المشاركين في أولمبياد لندن لما تتمتع به المدينة من سرعة رياح تناسب هذه الرياضة وذلك خلال الفترة من 9 الي 14 فبراير المقبل.

وأوضح رئيس الاتحاد ان عدد المشاركين 100 فرد من اللاعبين والمرافقين، بالإضافة لعدد 30 فرد الحكام والاداريين.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى ان اللقاء جاء في اطار التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء واتحاد الشراع بغرض نشر وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة الشراع وتنفيذ توجهات القيادة السياسية لدمج المجتمع السيناوي وأبناء سيناء في الأنشطة الرياضية وتحفيز وإعداد أبناء المحافظة للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وتعتبر مدينة طور سيناء من افضل المدن علي مستوي الوطن العربي في رياضة المراكب الشراعية حيث تتميز بطقس ورياح معتدلة طوال العام .

فودة خلال اللقاء

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