ندوة لمناقشة كتاب صبرى موسى.. بين الصخر والبحر الثلاثاء 23 يناير

تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "بين الصخر والبحر"، كما رآها الكاتب والروائى الكبير صبرى موسى فى الستينيات، جمع مادته، وأعدها للنشر حسين عثمان، يشارك فى الندوة الناقد والروائى محمد إبراهيم طه، والدكتورة فاطمة الصعيدى، ويدير الندوة الكاتب والناقد شعبان يوسف، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.

