أمريكا تحذر من حرب تهدد الكوكب بأكمله.. تفاصيل

حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، من أن صراعاً محتملاً في مضيق تايوان سيؤثر على الكوكب بأكمله لأن نصف التجارة العالمية تمر عبره.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بلينكن، في منتدى دافوس: "50٪ من التجارة العالمية تمر عبر هذا المضيق كل يوم.. إذا تم انتهاك ذلك، فسوف يؤثر ذلك على الكوكب بأكمله".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب شؤون تايوان في الصين، أن نتيجة الانتخابات التي أجريت في تايوان "لا تغير حقيقة أن الجزيرة أرض صينية".

وأضاف المتحدث الرسمي لمكتب شؤون تايوان، تشين بن خوا، في مؤتمر صحفي دوري في بكين، إن نتيجة الانتخابات لا يمكن أن توقف التوجه نحو "الوحدة".

وترفض حكومة تايوان مطالبات الصين بالسيادة على الجزيرة.