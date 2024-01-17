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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحذر من حرب تهدد الكوكب بأكمله.. تفاصيل

أمريكا تحذر من حرب
أمريكا تحذر من حرب ستؤثر على الكوكب بأكمله

حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، من أن صراعاً محتملاً في مضيق تايوان سيؤثر على الكوكب بأكمله لأن نصف التجارة العالمية تمر عبره.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بلينكن، في منتدى دافوس: "50٪ من التجارة العالمية تمر عبر هذا المضيق كل يوم.. إذا تم انتهاك ذلك، فسوف يؤثر ذلك على الكوكب بأكمله".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب شؤون تايوان في الصين، أن نتيجة الانتخابات التي أجريت في تايوان "لا تغير حقيقة أن الجزيرة أرض صينية".

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وأضاف المتحدث الرسمي لمكتب شؤون تايوان، تشين بن خوا، في مؤتمر صحفي دوري في بكين،  إن نتيجة الانتخابات لا يمكن أن توقف التوجه نحو "الوحدة".

وترفض حكومة تايوان مطالبات الصين بالسيادة على الجزيرة.

وزير الخارجية الامريكي تايوان بلينكن أمريكا الصين

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