سفير الصين بالقاهرة: بكين شريك استراتيجي في مسيرة مصر للتنمية

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ، إن هناك تنسيقا كاملا بين الصين و مصر والجامعة العربية حول الوضع فى غزة وهناك مواقف متطابقة ومتشابهة بين البلدين لافتا إلي أن العالم يواجه اضطرابات عديدة إلا أنه لدي الشعب الصيني إيمان بأن الاتجاه العام لتقدم البشرية لن يتغير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الصينية بالقاهرة حول النتائج المثمرة لزيارة وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني لمصر ،والعلاقات الصينية المصرية .

وفيما يخص العلاقات الصينية المصري أكد ليتشيانغ أن الرئيس الصيني شي جينبينغ هنأ عبد الفتاح السيسي على إعادة انتخابه رئيسا لمصر فى اللحظات الأولي من الإعلان ، مشيرا إلى أن مصر تحت القيادة الحكيمة حققت تقدما وإنجازات عظيمة رغم الصعوبات التي يمر بها فى العالم.



وأكد السفير الصيني أن مصر تتبع سياسية خارجية مستقلة وتعتبر أن الصين الشريك الاستراتيجي الوثيق فى مسيرة مصر نحو التنمية والنهضة مشيرا إلي أن العلاقات المصرية الصينية ستشهد عقد ذهبيا ثانيا فى خلال عهد الرئيس السيسي.

وأكد السفير الصيني أن وزير الخارجية الصينية أجري محادثات هامة مع وزير الخارجية سامح شكري حيث تناول الجانبين التعاون بين مصر والصين ، مشيرا إلي أن هناك إنجازات كبيرة بين البلدين فى مجال التعليم والتعاون الثقافي وأيضا التشاور الصيني المصري حول إنشاء مركز تنقيب الآثار تحت الماء فى الاسكندرية خاصة أن لدي الصين تجربة فى الغوص لقاع البحر لاستكشاف الآثار للسفن الغارقة هذا بالإضافة إلى التنسيق فى القضايا الإقليمية والدولية.



وأكد أن مصر تلعب دورا إيجابيا لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط وتقدم العديد من المساعدات لقطاع غزة، كما توجه السفير الصيني بالشكر لحكومة مصر علي المساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني.



وأضاف أن مصر والصين شريكان أساسيان حققا نتائج إيجابية خلال العقد الماضي فضلا عن أن مصر دولة حضارية عريقة ويحبها السائحون الصينيون كثيرا.