فينيسيوس جونيور على رادار السعودية بعرض تاريخي.. ومستقبله مع ريال مدريد مهدد

دخل مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور منعطفًا حاسمًا بعد أن تلقى نادي ريال مدريد عرضًا سعوديًا ضخمًا للتخلي عن خدمات لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط جمود واضح في مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين.

عرض سعودي بـ 350 مليون يورو يضع "الميرينجي" في موقف حرج

بحسب الصحفي البريطاني بن جاكوبز، فإن أحد الأندية السعودية الكبرى – يُعتقد أنه الأهلي – يخطط لتقديم عرض رسمي تبلغ قيمته 350 مليون يورو تشمل راتبًا سنويًا ضخمًا للاعب يبلغ 200 مليون يورو، في عقد يمتد لخمس سنوات.

العرض، الذي يُعد من بين الأكبر في تاريخ كرة القدم، جاء في وقت تعاني فيه مفاوضات التجديد بين اللاعب والنادي الإسباني من تعثّر ملحوظ، بسبب خلافات مالية حادة، دفعت بعض المسؤولين في مدريد إلى اعتبار مطالب اللاعب "غير منطقية".

الخلافات تتفاقم داخل جدران "سانتياجو برنابيو"

تشير التقارير إلى أن ريال مدريد عرض على فينيسيوس راتبًا سنويًا يُقدر بـ 20 مليون يورو، في حين يطالب اللاعب بحوافز ومكافآت تفوق تلك التي حصل عليها النجم الفرنسي كيليان مبابي عند انتقاله إلى النادي الملكي، ما أوجد فجوة مالية كبيرة بين الطرفين.

وفي ظل تراجع أداء فينيسيوس الموسم الماضي، وتذبذب مستواه في المباريات الكبرى، يتردد داخل أروقة النادي أن الوقت قد يكون مناسبًا للنظر في عروض الرحيل، خاصة إذا تضمنت أرباحًا قياسية.