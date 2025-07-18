خالد الغندور: الفلوس والغيرة سبب أزمات غرف الملابس

علّق الإعلامي الرياضي خالد الغندور علي أسباب الأزمات المتكررة داخل غرف ملابس الأندية، مشيرًا إلى أن المال والغيرة هما السبب الرئيسي في تفجير الخلافات، وليس بالضرورة امتلاك أفضل اللاعبين أو أغلى المدربين لتحقيق البطولات.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "الفلوس والغيرة هي اللي بتولع أوضة اللبس في أي نادي.. مش لازم يكون عندك أحسن لاعيبة ومدرب عشان تفوز، لكن لازم يكون عندك لاعيبة بتحب بعض، راضية بعقودها، وعندها دوافع لإثبات نفسها، ومدرب شاطر.. ساعتها هتنجح".

وتابعا :"والدليل هذا الموسم ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي.. أسماء كبيرة لكن النتائج مش دايمًا على قد التوقعات".



تشهد صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي تطورات متسارعة، في ظل تمسك اللاعب بخوض تجربة احترافية جديدة ورغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما أعلنه الصحفي الأمريكي توم بوجيرت، فإن نادي كولومبوس لا يزال في مفاوضات مباشرة مع الأهلي، إلا أن الاتفاق النهائي لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن النادي الأمريكي يبحث في الوقت ذاته عن خيارات هجومية أخرى، في ظل مرونته المالية وقدرته على تجاوز سقف الرواتب.