خالد الغندور يشيد بـ أحمد عبد القادر :من أفضل الأجنحة في مصر

أشاد الإعلامي خالد الغندور باللاعب أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي.

كتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من افضل الأجنحة في مصر من حيث الإمكانيات مهارة قوة سرعة التحام و سن مناسب صناعة فرص و اهداف هو احمد عبد القادر بس محتاج معاملة خاصة من مدرب يعطيه الثقة و يجعله لاعب حر في الملعب".

تتواصل التكهنات حول مستقبل أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، في ظل الأنباء المتزايدة عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف الزمالك، وسط اهتمام قوي من جانب القلعة البيضاء.

وفي هذا السياق، كشف محمد عبد المنصف، مدرب حراس الزمالك الأسبق، عن تطورات مثيرة بشأن الصفقة، مؤكدًا أن اللاعب بات على أعتاب ارتداء قميص الزمالك، إما خلال الدور الثاني من الموسم الحالي أو مع بداية الميركاتو الصيفي المقبل.