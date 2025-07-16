عبد المنصف: أحمد عبد القادر ينتقل إلى الزمالك عبر كوبري

فجر محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن انتقال محتمل للاعب أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد المنصف، خلال تصريحاته عبر قناة "MBC مصر 1": "أنا بقول لجماهير الزمالك، أحمد عبد القادر هيكون لاعب في الزمالك إن شاء الله، سواء في الدور الثاني من الدوري أو مع بداية الموسم الصيفي المقبل".

وأكد عبد المنصف ثقته الكاملة في المعلومة، مشيرًا إلى أن انتقال اللاعب لن يتم بشكل مباشر من الأهلي إلى الزمالك، بل سيكون عبر "كوبري"، سواء بالانتقال إلى نادٍ آخر في الصيف الجاري، ثم الانضمام للأبيض بعد نهاية الموسم، أو من خلال انتهاء عقده مع الأهلي.

وأضاف:"زي ما بيتعمل كوبري فينا، إحنا كمان اتعلمنا نعمل كوبري.. وعبد القادر دي واحدة من الصفقات اللي ممدوح عباس أشار ليها".

وتأتي تصريحات عبد المنصف لتفتح باب التكهنات حول مستقبل اللاعب، خاصة أن عقده مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسط حديث عن اهتمام أندية محلية وخارجية بالتعاقد معه.