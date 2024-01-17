وزير الطيران المدني: إنشاء قرية شحن ومنطقة لوجيستية بمطار القاهرة

أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أنه جاري العمل على انشاء قرية شحن ومنطقة لوجيستية بمطار القاهرة، إضافة إلى أنه تم العمل على منح تأشيرات مجانية للسياح لكي يتمكنوا من زيارة مصر 96 ساعة.

وقال محمد عباس حلمي خلال لقاء له، عبر فضائية “أكسترا نيوز”، من مطار العاصمة، أنه بلغنا المراحل النهائية للتعاقد على طائرات جديدة لكي تعمل ضمن أسطول الطيران الحالي الموجود.



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وتابع وزير الطيران المدني، أن عدد المطارات في مصر بلغ 23 مطارا بجانب مطار القاهرة، لافتا إلى أن مطار العلمين يعمل بشكل يومي ويستقبل جميع أنواع الطائرات.

