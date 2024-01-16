وزارة الطيران: التأمين المطلق من الهجمات السيبرانية غير موجود

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن التطور التكنولوجي الهائل والثروة المعلوماتية ، تخلق أمامها اجيال جديده وحيل للمهاجمين والهاكرز في كل مجال وان كل تطوير يطرأ يقابله استحداث لوسائل السرقه والسطو.

وأوضح وزير الطيران المدني خلال اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم ، أن الأمن المطلق غير موجود حتي لو تم استخدام جميع الوسائل الحمائية في العالم لأننا كل ما نحيط نظم حمايا هيكون في تطورات في عمليات المهاجمين للمواقع الإلكترونية وغيرها وكل جهه توفر لنفسها.

ولفت وزير الطيران المدني أن الحرب علي غزه في 7اكتوبر شاهدة علي هذة الدلائل وتم اختراق كل انظمه الحمايه الموجودة في اسرائيل دولة تدعي أنها اكبر دولة متطورة في العالم ، لأن الفكرة كل ماتحط اقفال كتير علي المنشأة فأنا تعطل الحرامي فقط .



من جهته قال الدكتور عبد الخالق محمد لطفي رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشركة ميناء القاهره الجوي ، أن خسائر كبيرة الهجمات السيبرانية علي الموقع الالكتروني كبيرة جدا وان الخسائر التي تتحملها الدول بسبب الهجمات السيبرانية بالتريليونات دولار ، وانه من المتوقع أن تصل الخسائر الي 23 ترليون دولار في عام 2027 وان هناك وسيله وحيده لحمايتك من الهجمات السيبرانية وهي أن تفصل نفسك عن العالم لان الخسائر لو قيست هيبقي ثالث اكبر اقتصاد في العالم .



وأضاف أن الموقع الاليكتروني بشركة ميناء القاهره الجوي تعرض في 11 نوفمبر لهجمات تم تعطيل الخدمة من 10 ونصف حتي الساعه 3 صباحا وتعرض أيضا للهجوم في 13 نوفمبر الساعه 9 .

ولفت عبد الخالق بأننا اتخذنا عدة خطوات لحماية الانظمه والبيانات الموجوده ، حيث أن الهوستنيج الخاص بالموقع كان في الولايات المتحدة ، وتم عمل مظله من المصريه للاتصالات والدخول تحتها حتى نتفادى الدخول المباشر من اي مهاجمين ، بالاضافه الي متابعه الهاك علي مستوي العالم ، حتى نتجنب الأخطار ، بالإضافة إلى متابعة الدرك ويب نقل الاخبار الهاكر ، ومراقبة السلوك وكذلك ، متابعه النقاط الضعيفه .

وبين ممثل شركة ميناء القاهره الجوي بأننا اتخذنا 6 إجراءات تامين الموقع تأمين البيانات حماية البيانات الحكوميه بالإضافة إلى التدريب والتوعية وكذلك تقسيم التحديات المستقبلية وتحديث التكنولوجيا .