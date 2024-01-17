"إندبندنت": الضغوط على الاحتلال تتزايد بعد 100 يوم من الحرب في غزة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن تقريرا نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية جاء فيه أنه مع مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت تتزايد الضغوط على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف "الطاهري"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن "الولايات المتحدة أقوى حليف لإسرائيل قالت إن هذا هو الوقت المناسب لتقليص هجومها العسكري، وهو ما أعقبه تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا فيها إلى مسار من أجل دولة فلسطينية، والصين ردت على تلك الدعوات وحثت على جدول زمني محدد وخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين".

هزيمة حماس

وتابع أن خلاصة الأوراق البحثية لمراكز الأبحاث الدولية في الأيام الماضية أن ثمة احتمال صفر% أن تكون حكومة نتنياهو أو حتى حكومة إسرائيلية أقل تطرفا مستعدة للشروع في طريق نحو إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه القراءات عزّز منها خروج نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قائلا: "لن يوقفنا أحد في مهمة هزيمة حماس".