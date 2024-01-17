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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوب دقيق السميد .. طريقة عمل الحلبة الفلسطينية بأقل التكاليف

صدى البلد

تفضل الكثير من السيدات استخدام دقيق السميد  ولذلك نقدم لكم اليوم الحلبة الفلسطينية وصفة من التراث الفلسطيني الأصيل  لذيذة جدا وطريقتها ومكوناتها بسيطة. 

- نصف كوب من بذور الحلبة.
- ثلاث اكواب سميد خشن 
- كوب طحين متعدد الاستخدامات 
- معلقة كبيرة حبة البركة 
- معلقة كبيرة سمسم محمص 
- معلقة كبيرة سكر 
- ثلث كوب حليب بودرة 
- معلقة كبيرة خميرة فورية 
- معلقة صغيرة بيكنك بودر 
- كوب زيت زيتون 
- كوب ما مغلي الحلبة ( فاتر )
- للشيرة ثلاث اكواب سكر وكوبين ماء رشة ملح الليمون وعود قرفة مع كم حبة هيل.
 

دقيق السميد كوب دقيق كوب حليب فلسطين طريقة عمل سميد خشن

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