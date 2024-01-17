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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متخصص في شئون التعليم: الغش ظاهرة خطيرة تدمر المجتمع.. وعقوبته تصل للسجن|فيديو

عمليات الغش
عمليات الغش

أكد سيد مصطفى، المتخصص في شؤون التعليم، أن ظاهرة الغش معقدة، وهناك نوعان من الغش لابد التفرقة بينهما، موضحا أنه إما يكون بتسريب الاسئلة قبل بداية الامتحان، وهذا يعد تسريبا ولا نقاش فيه، بينما بعد بدء الامتحان يعتبر غشا وليس تسريبا.

وأوضح "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الغش يحدث إذا كان داخل اللجان بعوامل كثيرة، ومنها تصوير الورقة بأجهزة إلكترونية، كما أن هناك طرف آخر في الغش ويكون بالاتفاق بين ولي الأمر وأحد العاملين في المدرسة لمساعدة ابنه من خلال الصعود بورقة تم حلها بالكامل لابنه داخل اللجنة وهي عملية فردية.

وأضاف المتخصص في شؤون التعليم، أن ظاهرة الغش خطيرة وتدمر مجتمع بالكامل، ويتحول إلى الغش في الحياة اليومية وغش في العمل وله تأثير سلبي ولذلك الدولة اتخذت قانون بشأن الغش في الامتحانات بقرار من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هناك غرامات على عقوبة الغش تصل للسجن.


 

التعليم الغش الامتحان تسريب أجهزة إلكترونية

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