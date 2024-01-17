أستاذ علوم سياسية: الداخل الإسرائيلي هو من يحرك الخارج

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر تحدث بأن دولة الاحتلال ليس لديها سياسية خارجية ، ولكن لديها سياسة داخلية ممتدة للخارج.

وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الوم الأربعاء، إن الداخل الإسرائيلي هو من يحرك الخارج .

نتنياھو

وأضاف محمد كمال أن الداخل الإسرائيلي تأثر كثيرًا بما حدث في السابع من أكتوبر في عملية "طوفان الأقصى"، وما زال حتى هذه اللحظة لا يشعر بالأمن.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تأخير العملية العسكرية، حتى يؤخر محاسبته القانونية مما حدث في السابع من أكتوبر 2023.