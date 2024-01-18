وزارة السياحة: المستهدف 100 مليون سائح سنويا وهذا هو العائق

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة ان الدولة المصرية لا تعاني مشاكل في الطلب على السياحة معقب:" مصر معروفة عالميا واما تقابل حد في الخارج بيقول لك انا عاوز ازور مصر".

واضافت غادة شلبي خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناه “الاولى” ان المشكلة بالنسبة للسياحة في مصر خاصة بجانب العرض والذي يتكون من ثلاث عناصر وهي الطيران ووصوله الى المقاصد السياحية وتعمل وزاره السياحة مع وزارة على تطوير 11 مطار خاص بالسياحة العنصر الثانيى وهو التجربة السياحية وتحسين جميع مدخلات صناعة السياحة.

طموحات

وتابعت نائب وزير السياحة العنصر الثالث في العرض وهو عدم وجود غرف فندقية كاملة تحقق طموحات ومستهدفات الدوله المصرية في ملف السياحة.

واكدت نائب وزير السياحة انه باكتمال خطه تطوير العناصر الثلاث بالنسبة لعرض السياحه تستطيع مصر الوصول للمستهدف وهو 100 مليون سائح.