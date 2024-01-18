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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد جلسة مخدرات.. حبس قاتل ابن عمه بمقابر دار السلام بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس شاب في منتصف العشرينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإنهاء حياة نجل عمومته عن طريق الخطأ، حيث أصابه بعيار طائش من فرد خرطوش كان بحوزته، عقب تعاطيهما المواد المخدرة بمنطقة المقابر المتاخمة بالمنطقة الجبلية بناحية نجع المشايخ التابع لقرية أولاد يحيى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على أجزاء هيكلية لجثة شاب بناحية المقابر المتاخمة دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مُبلغ بتغيبه يدعى (محمود. أ. م- 27 عامًا- يعمل في إحدى شركات الملاحة الخاصة)، منذ عدة أيام، وتبين إصابته بطلق ناري وهجوم الذئاب على جثمانه ونهشه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمومته المدعو (لطفي. ا- 25 عامًا)، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم القاء القبض عليه، وبسؤاله أقر بخروجهما سويًا لشراء المواد المخدرة وذهابهما إلى المقابر المتاخمة بالمنطقة الجبلية، لتعاطي المواد المخدرة، وعقب تغيبهما عقليًا بعد هذه الواقعة خرج عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزة المتهم، أصابت المجني عليه وأنهت حياته.

تم نقل بقايا الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتم إبلاغ أسرة المجني عليه بالواقعة، كما تم التحفظ على السلاح المُستخدم في الواقعة بإرشاد الجاني، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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