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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاجتماع الأول لفريق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024

جامعه دمياط
جامعه دمياط


اجتمع الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بفريق إعداد ملف اشتراك الجامعة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 التي أطلقها المجلس الأعلى للجامعات برعاية  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة وتعزيز الإلتزام بمعايير الإستدامة البيئية وذلك في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور محمد شهاب أمين عام الجامعة و الدكتوره أمنية البطراوى وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الفريق و أعضاء الفريق.

والجدير بالذكر أن تقييم الجامعات يتم وفق سبعة معايير رئيسية هي معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة , معيار الطاقة والتغييرات المناخية , معيار إدارة المخلفات , معيار غدارة المياه , معيار النقل داخل الجامعة , معيار الأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي , معيار الجامعة والمجتمع .

أشار رئيس الجامعة أن جامعة دمياط شهدت بالفعل تطوراً ملوحظاً نحو التحول للأخضر تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ووفقا لتوجهات الدولة نحو الإرتقاء بالمنظومة البيئية وتنمية الإقتصاد الأخضر.

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دمياط البنية التحتية التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة التغييرات المناخية الدكتور محمد أيمن الجامعات المصرية التعليم العالي والبـــحث

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