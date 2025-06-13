كان فاكرني عاقلة .. رانيا فريد شوقي تمازح أحمد بدير لهذا السبب

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة جمعتها مع كل من الفنان أحمد بدير والفنان محمد الصاوي في فرنسا، ممازحة جمهورها بنظرة “بدير” لها بسبب حركاتها العفوية أثناء التصوير.

وعلقت رانيا فريد شوقي على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” :قائلة: "أنا كل ماشوف الصورة دي أضحك على بصة أستاذ أحمد بدير ليا، كأنه بيقول هي الست دي مالها كنت فاكرها عاقلة".

رانيا فريد شوقي في فرنسا

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي كانت قد شاركت جمهورها بصورة جديدة تجمعها بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك"، معلقة: ”نجم الأغنية الشعبية، صديقي العزيز وابن البلد الجدع عبدالباسط حمودة.. اشتغلنا مع بعض في عملين: فيلم ومسلسل.. مين فاكرهم؟ يلا نشّطوا الذاكرة".