الشيخ فهمي غنيم يرد على العرافة التي تنبأت بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|فيديو

علق الشيخ فهمي غنيم عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على ربط الكثير من الناس طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بتنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف قائلا أن التنبؤ بالمستقبل حرام وكذب ولا يعلم الغيب الا الله.

تصديق المنجمون والمتنبئون يسبب بلبله

وأضاف غنيم في لقاء حصري لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الاعلامية انجي انور على قناة اي تي سي ،ان المنجمون كذبة وإن صدقوا في دعواهم وإن صادف الواقع ما قالوا.

واشار الي ان تصديق المنجمون والمتنبئون يسبب بلبله في المجتمع ويقعد الناس عن العمل.

