‎بعد تداول الشائعات.. دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن حبيبها

انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية عن ارتباط الفنانة دينا الشربيني والإعلامي أنس بوخش ولكن لم يصرح أحد منهما بحقيقة أو نفي هذا الأمر.

وحلت الفنانة دينا الشربيني مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج كلمة أخيرة عبر شاشة قناة on ونفت كل هذه الشائعات ، لتكشف عن حقيقة حبيبها الحالي.

وقالت الشربيني ، إن حبيبها الحالي هو رجل مصري يدعي “حسين” وأن عائلتها تعرفه جيدا ووالدها كان يحبه.

وشاركت دينا الشربيني فى موسم رمضان الماضي بمسلسل “كامل العدد” ، الذى حقق نجاحا كبيرا ، والمسلسل من بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي…