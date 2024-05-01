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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلصت على شاب | قرار عاجل بشأن واقعة ممرضة المقطم

صدى البلد

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس ممرضة ووالدها وشقيقيها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإنهاء حياة شاب إثر مشاجرة نشبت بينهم لتحرش الضحية بها واعتدائه على والدها بمنطقة المقطم.

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البداية ..

تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم ووجود قتيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ ومكان الجريمة، وبالفحص تبين العثور على جثة هامدة، وبه طعنتان نافذتان في البطن وأن ممرضة وراء الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن الممرضة تعرضت للتحرش من المجني عليه، ما دفع والدها للتشاجر معه فنشبت مشاجرة بينهم.

وتوصلت التحريات إلى أنه على أثر المشاجرة طعنت الممرضة الشاب حتى أنهت حياته وسط الشارع، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الجريمة والاستماع لأقوال شهود العيان على الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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