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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماك شرقاوي: الحالة الصحية لبايدن لا تسمح له أن يكمل دورته الأولى|فيديو

جو بايدن
جو بايدن

قال الكاتب المحلل السياسي دكتور ماك شرقاوي ان الامريكيين ليس لهم خيار ولا رفاهية الخيار بين بايدن الرئيس والذي يدعمه الديمقراطيين ومن المحتمل الا يكمل دورته الرئاسية الاولى وبين ترامب الاقوى  والذي يدعمه الجمهوريون.

ماك شرقاوي: ترامب صاحب الشعبية الاكبر والاعلى

واضاف ماك شرقاوي لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الاعلامية انجي انور على قناة اي تي سي ان الحالة الصحيه لبايدن لا تسمح له ان يكمل دورته الاولى ومن المتوقع ان تعتلي كاميلا هاريس منصبه وتختار نائبا لها.

واكد  ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك ان ترامب صاحب الشعبية الاكبر والاعلى ولديه صحة جيدة والاعلى في تقييمات استطلاع الرأي.

ماك شرقاوي ترامب بايدن الأمريكيين كاميلا هاريس

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