مسؤول سابق بالبنتاجون : أمريكا تهدف لردع الحوثيين بإعادة إدراجهم بقوائم الإرهاب

قال الدكتور ديفيد دي روش، مسؤولا سابقا بـالبنتاجون، إن إعادة إدراج الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين كجماعة إرهابية تهدف لمعاقبتهم وردعهم على مهاجمة أي سفن، كما أن ذلك يرجع إلى القلق الذي يعقد المساعدات إلى اليمن، وقررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.

وأضاف "دي روش"، خلال مداخلة عبر تطبيق " زووم " على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هدف واشنطن كان منع اتساع رقعة صراع هذه الهجمات في البحر الأحمر، وكان هناك درجة كبيرة من الصبر.

وتابع: "أرفض فكرة أن هذا متصل بما يحدث في قطاع غزة، هذه سردية الحوثيين فقط، وفي 2016 عندما كان هناك رد من الولايات المتحدة لم تكن هناك حرب في قطاع غزة، ورغبة الحوثيين هي التحكم في البحر الأحمر".