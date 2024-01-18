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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد صلاح الدين: تغييران يحتاجهما المنتخب أمام غانا في التشكيل الأساسي.. تفاصيل

صدى البلد

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات وليد صلاح الدين نجم كرة القدم المصرية السابق ومدير الكرة الحالي بفرق زد بشان تشكيل منتخب مصر قبل مواجهة فريق غانا عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: وليد صلاح الدين "تغييرين فقط يحتاجهم المنتخب أمام غانا في التشكيل الأساسي، مروان عطية على حساب محمد النني، وأحمد فتوح بدلاً من محمد حمدي، ويبقى التشكيل كما كان أمام موزمبيق" | CAN 2023.

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الافريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.

شوبير وليد صلاح الدين منتخب مصر مصر و غانا

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