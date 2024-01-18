باكستان تعلن شن ضربات جوية داخل إيران

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مسؤول استخباراتي باكستاني، قوله إن الجيش الباكستاني نفذ ضربات جوية داخل إيران.

ومنذ قليل، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بسماع دوي انفجارات عديدة بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية والتي تقع بالقرب من الحدود مع باكستان.

يأتي ذلك في ظل التوترات بين إيران وباكستان، بعدما استهدفت صواريخ إيرانية قاعدتين لجماعة جيش العدل المسلحة داخل باكستان، التي شنت هجمات على قوات الأمن الإيرانية في المنطقة الحدودية بين الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن بلادها لن تسمح بعودة السفير الإيراني لديها، الموجود في بلده في الوقت الراهن.

والأربعاء أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران استهدفت "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان المجاورة.

وقال عبد اللهيان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "فيما يتعلق بباكستان، لم يتم استهداف أي من مواطني البلد الشقيق والصديق بصواريخ ومسيرات إيرانية".

وأضاف: "تم استهداف ما يسمى جماعة جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية".