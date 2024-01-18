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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 7.2% خلال 2023

صدى البلد

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء الصينية اليوم أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، وهو مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في الصين، ارتفع بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي إلى 47.15 تريليون يوان “حوالي 6.58 تريليون دولار أمريكي” في عام 2023.
وأوضح كانغ يي رئيس المصلحة خلال مؤتمر صحفي عُقد في بكين، أن الزيادة شملت مختلف قطاعات المبيعات، مع تحقيق السلع الاستهلاكية المتطورة والقنوات عبر الإنترنت لأكبر نسبة نمو مشيرا إلى أن مبيعات السوق انتعشت بسرعة وزاد استهلاك الخدمات بشكل ملحوظ وفقا لقناة الصين المركزية.


وأضاف أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بلغت 15426.4 مليار يوان، بزيادة 11.0% مقارنة بالعام السابق، حيث شكلت المبيعات عبر الإنترنت للسلع المادية 27.6% من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية.

 وأكد على النمو الكبير في قطاعات مختلفة مثل الجواهر والأدوات الرياضية ومعدات الاتصالات، مع تسجيل زيادات بنسب 13.3%، و11.2%، و7.0% على التوالي في هذه القطاعات.

الاستهلاك استهلاك الخدمات على أساس سنوي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت مبيعات التجزئة في الصين معدات الاتصالات مصلحة الدولة

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