السباعى: بعثة تجارية للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى كينيا

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى كينيا بالتعاون مع مشروع “تريد” الممول من المعونة الأمريكية وجهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للطباعة والتغليف.

وتستمر البعثة من 16 إلى 19 يناير 2024 في نيروبي، عاصمة كينيا.

وأكد المهندس أحمد السباعي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجموعة المصرية السويسرية المتخصصة في الطحن والدقيق والمكرونة والمركزات شاركت في البعثة التجارية المصرية للصناعات الغذائية إلى كينيا، في إطار خطتها للتوسع في منطقة الشرق الأفريقي.

وأضاف أن المجموعة المصرية السويسرية التقت سفير مصر بدولة كينيا، وعددا كبيرا من أهم وأكبر العاملين في مجال استيراد وتوزيع وتجارة المنتجات الغذائية في كينيا خلال اليوم الثاني للبعثة.

وتابع: “نحرص على المشاركة في البعثات التجارية، سواء من خلال المجلس التصديري للصناعات الغذائية أو رحلات تجارية تنظمها بشكل فردي؛ للتوسع في التصدير إلى دول القارة السمراء”.

وأشار السباعي، إلى أن كينيا تعتبر من أهم الأسواق الواعدة للتصدير للمنتجات المصرية سواء للمكرونة والدقيق، وكذلك الصلصة.

وأوضح أن البعثة التجارية تشهد سلسلة من الزيارات إلى مناطق أسواق الجملة وأهم سلاسل السوبر ماركت في المدينة، وفنادق نيروبي، حيث تعتبر هذه اللقاءات فرصة ذهبية لتوسيع شبكة العلاقات واستكشاف فرص جديدة في كينيا.

وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت طلبًا متزايدًا على منتجات المصرية في كينيا التي تخدم مجموعة دول مجاورة أيضا، كما تربطها مع مصر اتفاقية تجمع الكوميسا.

واستطرد: “نصدر منتجاتنا إلى أكثر من 35 دولة غالبيتها في أفريقيا بمختلف المناطق بالقارة السمراء، كما نصدر إلى آسيا وأمريكا وأوروبا، فيما نسعى لدخول أسواق أمريكا اللاتينية قريبًا”.

وذكر أن زيادة معدلات التصدير تعتبر أكبر الاهداف خلال الفترة الحالية، لزيادة الموارد الدولارية بما يمكنها من استيراد الأقماح من المناشئ المختلفة، لتخفيف الضغط على تدبير الدولار للسلع الاستراتيجية.

وقال: “سنشارك في معرض جلفود للصناعات الغذائية في دبي الشهر المقبل، وذلك بعدما حققت نجاحًا وصفقات قوية خلال مشاركتها في معرض فوود أفريكا خلال ديسمبر الماضي”.

وأعرب «السباعي» عن تطلعه إلى الوصول بالمبيعات إلى 2.6 مليار جنيه خلال العام الجاري بنمو 30% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أنها كانت تصدر خلال السنوات الأخيرة نحو 30% من طاقتها الإنتاجية من المكرونة في 2022، فيما صعدت بهذه النسبة إلى 70% خلال 2023.

وكشف أنهم يستهدفون الوصول بحصة التصدير من الإنتاج لتتراوح بين 80 و90% خلال العام الجاري.

ولفت السباعي إلى أن صادرات مصر من الدقيق والصلصة والمركزات تصل حاليًا إلى 80% من الإنتاج.