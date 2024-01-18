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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في الشتاء.. أسهل طريقة لعمل شوربة العدس والبرغل

شوربة العدس والبرغل
شوربة العدس والبرغل

طريقة عمل شوربة العدس والبرغل من الوصفات الجديدة والمفيدة تناولها خصوصاً في فصل الشتاء من أجل الحصول على الدفء اللازم والتي تحرص معظم الأمهات على تحضيرها؛ لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم.

 

وفيما يلى نقدم، أسهل طرق عمل شوربة العدس والبرغل.

 

طريقة عمل شوربة العدس والبرغل:

المقادير:

- برغل ابيض خشن : ربع كوب
- العدس : نصف كوب 
- الماء : 6 اكواب
- البصل مبشور
- الثوم : مهروس
- ملح : رشة حسب الرغبة
- فلفل أسود  حسب الرغبة
- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان
- عصير الطماطم : ربع كوب
- النعناع : ملعقتان كبيرتان مفروم
- كزبرة خضراء : ملعقتان كبيرتان مفروم
- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان
- طحين : ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير:

في إناء عميقة، ضعي البرغل والعدس، أضيفي الماء، سخّني على نار قويّة إلى أن يغلي الماء وتتكوّن رغوة على سطحه. ثمّ، تخلّصي من الرغوة.

أضيفي البصل والثوم، والملح والفلفل، غطّي القدر، ودعي هذا المزيج يطهى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، إلى أن ينضج العدس والبرغل.

في مقلاة صغيرة، سخّني زيت الزيتون على نار متوسّطة، أضيفي الدقيق، وقلّبي إلى أن يُصبح ذهبي اللون.

أضيفي عصير الطماطم ونصف كميّة النعناع والكزبرة، وقلّبي لمدّة دقيقتين إلى دقائق ثلاث. أضيفي هذا المزيج إلى العدس والبرغل في القدر مع التقليب، إلى أن يُصبح العدس سميكاً نوعاً ما.

ثمّ دعي الحساء يغلي لدقائق خمس، مع الاستمرار في التقليب.


اسكبي شوربة العدس في أطباق التقديم، ووزّعي الكمية المتبقّية من النعناع وعصير الليمون،ثم قدميها ساخنة.

شوربة العدس شوربة العدس والبرغل برغل عدس في الشتاء

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