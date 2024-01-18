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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروبات لتنظيف الرئة وتحسين صحة ابنك

مشروبات لتنظيف الرئة
مشروبات لتنظيف الرئة وتحسين صحة ابنك

هناك بعض المشروبات التي يُعتقد أنها تساهم في تنظيف الرئتين وتحسين صحة الجهاز التنفسي، ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام هذه المشروبات كجزء من نظام غذائي صحي عام، ولا يمكنها أن تعوض أو تعالج الحالات الطبية. 

وإليك بعض المشروبات التي يمكن أن تكون مفيدة، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”:

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مشروبات لتنظيف الرئة وتحسين صحة ابنك

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي يُعتقد أنها تساعد في تحسين صحة الرئتين وتقليل التهابهما. 

يُنصح بشرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.

الزنجبيل والعسل: يعتبر مزيج الزنجبيل والعسل مفيدًا لصحة الجهاز التنفسي. 

يمكنك تحضير مشروب بإضافة شرائح الزنجبيل الطازجة وملعقة صغيرة من العسل إلى كوب ماء ساخن. 

يُنصح بشرب هذا المشروب مرة أو مرتين في اليوم.

عصير الليمون: يحتوي عصير الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز التنفسي. 

يمكنك شرب كوب من عصير الليمون المخفف بالماء الدافئ صباحًا على معدة خاوية.

عصير البابايا: يُعتقد أن عصير البابايا يساعد في تنظيف الرئتين وتخفيف الاحتقان. 

قم بخلط قطع من البابايا الناضجة مع الماء في الخلاط، واشرب هذا العصير مرة واحدة يوميًا.

ومهم جدًا أن يتم استشارة الطبيب قبل تناول أي مشروب أو تغييرات في النظام الغذائي للأطفال، للتأكد من الملاءمة الشخصية والسلامة الصحية وتجنب أي تفاعلات سلبية محتملة.

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