رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بالمواطنين لفحص طلباتهم ومقترحاتهم في اللقاء الأسبوعي

التقى اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، صباح اليوم، الخميس، عددا من المواطنين لفحص الطلبات المقدمة منهم ولسماع مقترحاتهم خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقد بديوان الوحدة المحلية للمدينة، تنفيذا للتوجيهات بإيجاد الحلول العاجلة والفورية لهم.

وأكد خليل أنه يسعى جاهداً للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة وتحسينها، وتلبية جميع طلبات المواطنين وسرعة إنجازها في إطار القوانين واللوائح والإمكانيات، والعمل على تذليل الصعوبات والتصدي بكل حزم لكل من يعرقل الخدمات بجميع القطاعات.

وقال إن استمرار عقد لقاء المواطنين من كل أسبوع بمقر الوحدة المحلية للمدينة يؤدي إلى التواصل والتفاعل الإيجابي مع أهالي مرسى علم لإيجاد الحلول والاستماع إلى الأفكار البناءة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتواصل مع المواطنين لتذليل جميع المعوقات وإيجاد حلول فورية للمشكلات.