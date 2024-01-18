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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف نقاط ضعف منتخب غانا في كأس الأمم الأفريقية

فرج عامر
فرج عامر

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك عن منتخب غانا ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وكتب فرج عامر: "غانا فريق قوي يضم عناصر محترفة في اندية أوروبية مميزة ، يعيب فريق غانا عدم التجانس والخوف من الإصابة ، خط دفاعهم اقل الخطوط ويوجد مساحات كبيرة خلف الظهيرين وبالذات الظهير الشمال“. 

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

 

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.

 

البرتغالي روي فيتوريا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بطولة كأس الأمم الإفريقية فرج عامر رئيس نادي سموحة كأس الأمم الإفريقية 2023 منتخب مصر منتخب غانا

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