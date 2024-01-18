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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: كلمة "وحدوه" تجدد الإيمان في القلوب

صدى البلد

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب بها، إن هناك كلمة اعتاد المصريون قولها وهى “وحدوه"، قائلاً: "حافظوا على هذه العادة واجعلوها تستمر"، فهى تجدد الحالة الإيمانية فى القلوب.

وأشار “الورداني”، إلى أن استخدامات المصريين لهذه الكلمة وهي حين يسود اللغط يقال وحدوه، وعند الرغبة في جمع الناس وبدأ العمل يقال وحدوه أيضًا، قائلاً: "وحدوه ممكن تبقى أداة نستفتح بيها أي عمل مشترك مع بعض نوحد ربنا ونقبل على الله مع بعض".

وتابع: كلمة "وحدوه" بتوسيع استخدامها في حياتنا وأن نحيا بـ "لا إله إلا الله"، والأمر الآخر من يقول أي ذكر أن يجعله يمر بقلبه قبل أن ينطق لسانه، فحين كان يقول الناس سابقًا "وحدوه" كان ذكر الله يغسل القلوب، قائلاً: "اجعل لك ذكر تسميه ذكر السر" فحين يذكر الله به يتحرك قلبه ويتنور، سواء كان ذلك الذكر بالستر أو الجبر أو المدد أو المعونة.

ناصحاً: من يذكر الله عليه أن يختار الذكر الذي يمر بقلبه، فكلمة "وحدوه" هو ذكر يقوله المصريون ليجعلوا حياتهم كلها بيد الله سبحانه وتعالى.

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فوائد ذكر الله

1- كسب الأجر والثواب الجزيل.
2- رضاء المولى عز وجل.
3- محبة الله عز وجل للعبد.
4- محبة العبد لخالقه سبحانه وتعالى.
5- مغفرة الذنوب والسيئات.
6- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر ولذّته.
7- حياة للقلب وطمأنينة.
8- انشراح الصدر.
9- الثبات عند مواجهة الأعداء.
10- النصر على الأعداء.
11- الحفظ من كل سوء.
12- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة.
13- نور في الوجه.
14- قوة في الجسم.
15- البراءة من النفاق.
16- كسوة الذاكر المهابة.
17- النجاة من عذاب القبر.
18- جلب النعم ودفع النقم.
19- مضاعفة الحسنات.
20- زوال الهم والغم.
21- جلب الرزق.
22- نزول الرحمة والسكينة

فوائد ذكر الله

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