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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية "دوي" بمراكز شباب القليوبية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

شهدت عدد من مراكز الشباب بالقليوبية فعاليات  المبادرة الوطنية "دوي" التي تنظمها  الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.


من جانبه، قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، أن المبادرة تنفذ داخل 40 مركز شباب علي مستوي محافظة القليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، علي مدار شهري يناير وفبراير ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتمكين المرأة والفتيات ، وتشجيعهم علي المشاركة والتعبير .


وأشار أن هناك برامج مختلفة تنفذ بمراكز الشباب لتمكين المرأة والفتاة ، مثل أندية الفتاة في مراكز الشباب والتي تدعم إبداعات الفتيات ، وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها الصحي.


وأضاف الصبروط  أن قادة مصر هم فتياتها ومبادرة «دوي» هي مثال علي أهمية الحكي ومشاركة التجارب ، لأن تجارب الآخربن قادرة أن تنور طرق جديدة في مستقبلهم وأن يعبروا عن نفسهم ويحكوا قصصهم ونشجعهم يتخذوا قرارات تحسن من الواقع ومن مستقبلهم.

القليوبية منظمة اليونيسيف وزارة الشباب والرياضة برلمان والتعليم المدني مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

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