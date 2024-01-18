«صحة القليوبية»: الكشف على 16048 متردداً بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة صحة بالقليوبية أنه تم إدراج 10 وحدات ومراكز طبية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة قطاع الرعاية الأساسية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أن الوحدات والمراكز الطبية المدرجة ضمن أعمال التطوير وهى "مركز طبى مسطرد بشبرا شرق، ومركز طبى المنايل بالخانكة، ومركز طبى عثمان بشبرا غرب، ومركز طبى الترفيهى بالعبور، ومركز طبى كفر تصفا بكفر شكر، ومركز طبى سندبيس التابع للقناطر الخيرية، ومركز طبى سنديون التابع لقليوب، ووحدة الأحراز التابعة لشبين القناطر، ووحدة برشوم التابعة لطوخ، ومركز طبى مرصفا التابع لبنها".

وأضاف أنه يتم المرور على هذه الأماكن بصفة دورية إلى جانب التدريب على رأس العمل على أعمال المبادرة، ومن ضمن أهداف المبادرة إنشاء ملف طبى لكل مواطن، وقد تم عمل إحصائية شهرية للتردد على هذه الأماكن خلال شهر نوفمبر.

وتابع أنه بلغ عدد الملفات العائلية 8247 ملفا، وبلغ إجمالى المترددين 16048 مترددا، وبلغ عدد حالات الإحالة 76 حالة، ووبلغ عدد المترددين على العيادات المسائية 1752 مترددا، كما بلغ عدد المترددين على الطوارئ 837 مترددا، إلى جانب استمرار العمل بمبادرة فتح الملفات، حيث بلغ إجمالى عدد ملفات طب الأسرة المفعلة حتى الآن 23955 ملفا، وعدد الملفات التى تم إنشاؤها 1356 ملفا.