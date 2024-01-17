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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية.. مؤتمر علمي بتجارة بنها

الدكتور سامي غنيمي
الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة

تنظم كلية التجارة جامعة بنها مؤتمرها العلمي عن "مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية "وذلك يوم 18 فبراير القادم وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة.


وقال الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يأتي في إطار التعرف على دور المحاسبة والمراجعة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية ، وتحديد أثر إدارة المعرفة واستراتيجيات الابتكار الأخضر على أداء منظمات الأعمال ،  و التعرف على دور الأساليب الإحصائية وتكنولوجيا المعلومات في التنبؤ بمخاطر التغيرات المناخية ، والتعرف على دور التكنولوجيا الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة.


وأشار الدكتور سامي غنيمي إلي أن المؤتمر يتضمن أربع محاور وهي : دور المحاسبة والمراجعة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية،  إدارة تكنولوجيا المعلومات لمواجهة التغيرات المناخية ، الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والتنبؤ بالتغيرات المناخية ، التكنولوجيا الرقمية والتنمية النظيفة والتغير المناخي.


يذكر أن المؤتمر يشارك فيه عدد من كليات التجارة بالجامعات المصرية ولجان الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور علي محمود خليل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر، والدكتور مجدي مليجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسق عام المؤتمر.

جامعة بنها التنبؤ بالتغيرات المناخية التنمية النظيفة التنمية المستدامة التكنولوجيا الرقمية الدكتور سامي غنيمي تحقيق التنمية المستدامة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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