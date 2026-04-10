صيانة أعمدة الإنارة بسفاجا لتعزيز مستوى الأمان للمواطن

نفّذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا أعمال صيانة ورفع كفاءة لأعمدة الإنارة بعدد من المناطق، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع كفاءة الإضاءة بالشوارع.

وجاءت الأعمال تحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث واصل فريق الكهرباء جهوده في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة العامة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وشملت الأعمال عددًا من المواقع الحيوية، من بينها محيط سور مدرسة عمرو بن العاص بالكيلو 1، وبجوار مسجد أبو عشرة بالكيلو 3، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بسوبر ماركت الدولية بمنطقة الأشغال، حيث تم إصلاح الأعطال الفنية والتأكد من كفاءة عمل أعمدة الإنارة.

وأكد رئيس المدينة استمرار تنفيذ أعمال الصيانة بكافة مناطق المدينة، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لمنظومة الإنارة، بما يحقق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز من مستوى الأمان بالشوارع.