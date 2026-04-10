بعيدا عن أمريكا.. إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لبناء منظومة أمن الناتو

دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة أن يبني بنفسه منظومة الأمن داخل حلف "الناتو" دون مراعاة مصالح الولايات المتحدة.

كما شددت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على ضرورة أن يتحمل الإتحاد الأوروبي المسؤولية وأن يبني بشجاعة الركيزة الأوروبية للحلف.

وفي وقت سابق ؛ نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسئول بالاتحاد الأوروبي أن حلف النيتو يتفكك فعلا ولا يمكن الانتظار حتى انهياره وعلي الجميع تعزيز دفاعاته.

فيما صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تصرفات إيران تعرض الاستقرار الاقتصادي العالمي للخطر.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريحات لها : سنعمل مع شركائنا لضمان استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز بأقرب وقت ممكن.



وفي وقت لاحق ، علّق السفير جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بسبب ما اعتبره رفض الشركاء الأوروبيين مساعدته في فتح مضيق هرمز.



وقال بولتون في تصريحات له ": "أنا قلق بشكل كبير، لأن الرئيس ترامب دائما يقول بأنه سينسحب من الناتو، وأعتقد أن ذلك خطأ فادح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إنه لا يفهم فائدة الناتو بالنسبة إلى واشنطن، ولا قيمة الدول الأوروبية".

وأوضح: "أعلم أنه دعا الدول الأوروبية إلى المشاركة في هذه الحرب، وأقول إن الدول الأوروبية لا بد أن تكون على وفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية في الهدف الأساسي، وهو على سبيل المثال النظام الإيراني نفسه"، متابعًا، أن إيران تتحكم في مدخل مضيق هرمز، ومشددًا، على أن هذا الأمر غير مقبول.

