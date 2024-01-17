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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القليوبية: توفير جميع سبل الراحة للطلاب لأداء امتحانات الإعدادية| فيديو وصور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور سيد جلال، مدير هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية بمدرسة ناصر الإعدادية بمدينة بنها ومدرسة مدحت طلعت الإعدادية.

كما تفقد الهجان امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية بالمعهد الأزهري للبنين والمعهد الأزهري للبنات بمدينة بنها، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفر مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات. 

وتابع المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم أداء الطلاب للامتحانات بمادة اللغة العربية والخط و الإملاء.

وشدد على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك. 

وقال محافظ القليوبية إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات، ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب. 

كما تمت مخاطبة رؤساء المراكز والمدن والأحياء لإزالة جميع المخلفات والاهتمام بالنظافة في محيط المدارس، والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمراجعة نظافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها. 

كما تفقد المحافظ المساحات الخضراء المُنزرعة داخل المدارس والأشجار المُثمرة ضمن مبادرة “100 مليون شجرة”.

ووجه بالمتابعة الدورية لجميع الأماكن المُنزرعة داخل المدراس وخارجها كونها زراعات لها عائد اقتصادي، سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون أو أشجار خشبية والتي بدورها تُساهم في الحد من مخاطر الاحتباس الحراري و التغيرات المناخية.

فيما حرص الهجان على المرور على العيادات الصحية بالمدارس والتأكُد من وجود زائرة صحية بجميع المدارس تحسباً لحدوث أي طارئ.

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول يبلغ 113262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، و1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية موزعين على 9 لجان، ولجنة واحدة لـ6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ50 من طلاب الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية  بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وقالت إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية،  ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها. 

على جانب آخر، أوضح فضيلة الدكتور سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن إجمالي عدد الطلبة والطالبات بلغ 12.490 طالب وطالبة موزعين على 146 لجنة، منها 107 لجان للشهادة الابتدائية و39 لجنة للشهادة الإعدادية يؤدون الامتحانات في مادتي أصول الدين والعلوم للشهادة الإعدادية ومادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية للشهادة الابتدائية.

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القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المنطقه الازهريه

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